we wtorek brytyjski Sąd Najwyższy wyda wyrok w postępowaniu odwoławczym dotyczącym sporu między rządem a grupą obywateli o to, czy zgoda parlamentu jest niezbędna do rozpoczęcia procesu wyjścia z Unii Europejskiej (godz. 10.30 czasu polskiego).

Na początku listopada 2016 r. Wysoki Trybunał (High Court) orzekł, że brytyjski rząd nie może uruchomić procedury z art. 50 traktatu lizbońskiego i rozpocząć negocjacji w sprawie Brexitu bez zgody obu izb parlamentu. Od decyzji odwołał się gabinet premier Theresy May.

We wtorek na rynku pojawią się przed południem wskaźniki PMI w przemyśle i usługach w styczniu m.in. w Niemczech i strefie euro, a po południu z USA - grudniowy PMI w przemyśle.

Dane takie podali już Francuzi.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 53,4 pkt. wobec 53,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne dane. Analitycy szacowali 53,4 pkt.

W sektorze usług Francji było to zaś w styczniu 53,9 pkt. wobec 52,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Tu analitycy szacowali, że indeks wyniesie 53,2 pkt.

Na giełdach paliw wzrosty cen ropy - Irak podaje, że jest blisko spełnienia swoich obietnic cięcia dostaw ropy, jak to ustalono w porozumieniu państw OPEC pod koniec 2016 r. To wspiera notowania surowca.

Baryłka ropy West Texas Intermediate na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 53,04 USD, po zwyżce o 29 centów, czyli 0,6 proc. Brent na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zwyżkuje o 33 centy, czyli 0,6 proc., do 55,56 USD za baryłkę.

Tymczasem nowy prezydent USA Donald Trump podpisał w poniedziałek dekret formalnie rozpoczynający proces wycofywania się Stanów Zjednoczonych z Transpacyficznej Umowy o Wolnym Handlu (TPP). Była to jedna z jego zapowiedzi z kampanii wyborczej.

Trump, który rozpoczął urzędowanie 20 stycznia, nazwał dekret "wielką sprawą dla amerykańskiego robotnika".

Umowa, postrzegana jako przeciwwaga wobec rosnącego wpływu Chin, została podpisana w 2015 roku przez 12 krajów Azji i Pacyfiku, reprezentujących 40 proc. światowej gospodarki. Nie weszła jednak dotychczas w życie.

"To nie jest jakiś znaczący ruch. Wielu zagranicznych inwestorów instytucjonalnych nadal czeka na uboczu na więcej +jasności+ ze strony Donalda Trumpa po objęciu urzędu" - mówi Andrew Sullivan, dyrektor ds sprzedaży w Haitong International Securities Group Ltd.

"Nadal jest dużo niepewności, a to prowadzi do bardzo słabych obrotów na rynkach" - dodaje.

W piątek Trump zapowiedział, że "zabierze władzę z Waszyngtonu" i obiecał "koniec masakrowania Ameryki". Mówił o odbudowie przemysłu, ochronie miejsc pracy i kierowaniu się dewizą "Ameryka przede wszystkim".

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.15

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3274,14 0,03 -0,33 0,01 8,30 -0,50 DAX Niemcy 11557,63 0,10 0,15 0,94 18,36 0,67 FTSE 100 W.Brytania 7152,28 0,02 -0,94 1,19 21,22 0,13 CAC 40 Francja 4829,16 0,16 -0,63 -0,22 11,36 -0,68 IBEX 35 Hiszpania 9301,80 -0,03 -0,99 -0,70 6,64 -0,54 FTSE MIB Włochy 19475,53 0,76 0,93 0,67 2,35 1,25

