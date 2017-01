Jak przypomniano w komunikacie, polskie firmy przez ostatnie lata z roku na rok traciły zaufanie do euro. "Według badania prowadzonego przez Grant Thornton, w 2010 r. aż 85 proc. szefów średnich i dużych przedsiębiorstw popierało przyjęcie przez Polskę unijnej waluty, jednak od tego czasu z roku na rok poparcie biznesu dla akcesji euro topniało i do 2015 r. skurczyło się o połowę – do zaledwie 42 proc." - głosi informacja.

Podkreślono, że "w ostatniej edycji badania, które zostało przeprowadzone w czwartym kwartale 2016 r., poparcie polskiego biznesu dla euro – po raz pierwszy od sześciu lat – wzrosło". "Odsetek firm popierających walutową integrację z eurolandem wzrósł do 58 proc., czyli do najwyższego poziomu od 2012 r." - czytany.

Zdaniem autorów badania rosnąca sympatia polskich firm do euro wynika z poprawy kondycji unijnej waluty i zakończenia "greckiego kryzysu", a tym samym oddalającego się widma rozpadu eurolandu.

"Innym istotnym argumentem za przyjęciem euro jest fakt, że rok 2016 był kolejnym rokiem dużych wahań kursów złotego. Cena euro w minionym roku oscylowała w przedziale 4,22-4,52 zł, w tym kurs potrafił w 2,5 miesiąca (16 stycznia – 2 kwietnia) obniżyć się o 25 groszy, by w ciągu kolejnego miesiąca wzrosnąć o 19 gr. Tak duże wahania, przy stabilnych fundamentach gospodarczych, wywołują nerwowość wśród polskich eksporterów i importerów. Biorąc pod uwagę fakt, że około 80 proc. polskiego handlu zagranicznego rozliczana jest w euro, trudno się dziwić, że większość firm w Polsce wolałaby rozliczać się z zagranicznymi kontrahentami w tej samej walucie, eliminując w ten sposób ryzyko walutowe" - czytamy w informacji.

Badanie przeprowadzono w ramach projektu badawczego International Business Report, prowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Grant Thornton International. To cykliczne badanie ankietowe prowadzone wśród 10 tys. właścicieli i menedżerów średnich i dużych firm na świecie. Badanie obejmuje 37 krajów, w tym w Polskę (polska grupa to 200 ankietowanych). Ankieta dotycząca stosunku polskich firm do euro była przeprowadzona w IV kwartale 2016 r. (PAP)