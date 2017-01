W poniedziałek w TVP Info Magierowski pytany był m.in. o ewentualną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy na Białorusi.

"Oczywiście, w polityce zagranicznej naprawdę trudno cokolwiek wykluczyć, natomiast Białoruś nie jest na pewno naszym sojusznikiem w takim sensie, w jakim naszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone, Niemcy czy inne kraje NATO i UE" - odpowiedział.

"Białoruś naszym sojusznikiem nie jest. Jest krajem, który jest w miejscu niedookreślonym jeśli chodzi o kontekst polityczny" - dodał. Zdaniem Magierowskiego, warto przyciągać Białoruś do Zachodu i sprawić, by się demokratyzowała. Jak zaznaczył, Polska być może powinna być adwokatem prozachodnich aspiracji Białorusi, tak jak dziś uważana jest za adwokata Ukrainy.

Magierowski powiedział też, że do pierwszego spotkania prezydenta Dudy z nowym prezydentem USA Donaldem Trumpem dojdzie prawdopodobnie wiosną podczas szczytu NATO w Brukseli. "Mamy nadzieję oczywiście, że pan prezydent Trump także na ten szczyt się wybierze i zobaczy na własne oczy, że NATO jest silną, spójną organizacją, o którą warto dbać i w którą warto inwestować" - powiedział Magierowski.

"Niezależnie od tego, kto byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy Republikanin, czy Demokrata, czy mężczyzna, czy kobieta, czy człowiek o takim, czy innym kolorze skóry, Stany Zjednoczone były, są, i pozostaną naszym najważniejszym sojusznikiem, przede wszystkim militarnym jako państwo dysponujące najsilniejszą i nabardziej skuteczną armią w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślał Magierowski. Jak dodał, Stany Zjednoczone najbardziej naciskały na wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

Pytany o zniesienie wiz dla Polaków, co Trump zapowiedział w kampanii wyborczej, dyrektor biura prasowego prezydenta odparł, że tego typu decyzje wymagają również zgody m.in. Senatu. "W przypadku wiz poczekajmy na efekty. Być może Donald Trump będzie mieć taką siłę przekonywania i będzie tak wpływał na członków amerykańskiego Kongresu, że rzeczywiście uda się tę zmianę przeprowadzić" - powiedział.

Odnosząc się do relacji gospodarczych z Chinami Magierowski zaznaczył, że prezydentowi Dudzie zależało na tym, by chłonny rynek chiński otworzyć dla polskich artykułów spożywczych. Stwierdził, że dzięki rozmowom w czasie wizyty prezydenta Dudy w Chinach jesienią 2015 r. oraz w czasie wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Polsce latem 2016 r. udało się "trochę wigoru wstrzyknąć w dwustronne relacje gospodarcze".

Szef prezydenckiego biura prasowego był też pytany o odwołanie przez nadzorowaną przez MON Agencję Mienia Wojskowego przetargu na sprzedaż działki w Łodzi, na której miał powstać terminal przeładunkowy w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

"Nie, tam, zdaje się, jest jakiś problem chyba prawny wynikający z jakichś zawirowań dotyczących jednej działki, która ma być właśnie przeznaczona pod pewną inwestycję związaną z Nowym Jedwabnym Szlakiem" - mówił Magierowski, dopytywany, czy prezydent nie ma żalu o tę decyzję do szefa MON Antoniego Macierewicza.

"Oczywiście, Łódź, jako to miejsce, do którego miałyby dojeżdżać chińskie pociągi z chińskimi towarami i z której to Łodzi miałyby także wędrować polskie produkty, jest na pewno miastem kluczowym" - dodał.

Chodzi o koncepcję chińskiego rządu, która ma stanowić reaktywację dawnej handlowej drogi wiodącej z Chin do Europy. Nowy Jedwabny Szlak prowadzi przez kraje środkowoazjatyckie do Europy Zachodniej przez Polskę. (PAP)