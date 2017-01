Potoroczyn z funkcji dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza został zwolniony we wrześniu 2016 r. Resort kultury swoją decyzję motywował "utratą zaufania kierownictwa ministerstwa do dyrektora IAM". Odwołanie Potoroczyna ministerstwo tłumaczyło też "trudnościami we współpracy pomiędzy MKiDN i innymi agendami rządowymi i pozarządowymi a dotychczasowym dyrektorem IAM, w obliczu nowych wyzwań i konieczności modyfikacji polityki promocji polskiej kultury za granicą".

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w uzasadnieniu napisał, że "akt odwołania powoda nie tylko nie zawierał uzasadnienia, ale w ogóle nie wskazano w nim jakiejkolwiek przyczyny odwołania".

W związku z tym, w opinii sądu, akt odwołania uniemożliwia kontrolę prawidłowości rozwiązania stosunku pracy, a co za tym idzie "należy uznać go za wadliwy" - napisano.

Zdaniem Sądu "rozwiązanie z powodem stosunku pracy nastąpiło w sposób niezgodny z przepisami prawa pracy regulującymi sposób rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem instytucji kultury".

O decyzji sądu napisał w sobotę na swoim profilu facebookowym b. dyrektor instytutu. Potoroczyn powiedział PAP, że nie chce komentować wyroku, ponieważ jest to wyrok sądu pierwszej instancji.

Z informacji przekazanych PAP przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że pełnomocnik ministra nie otrzymał jeszcze wyroku Sądu wraz z uzasadnieniem. "Decyzja, co do dalszych działań w tej sprawie zostanie podjęta po jego otrzymaniu i analizie" - poinformowało PAP MKiDN.

Rzeczniczka Instytutu Adama Mickiewicza Magdalena Mich poinformowała, że Instytut Adama Mickiewicza wniósł w ustawowym terminie apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. "W tej chwili czekamy na wyznaczenie terminu posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie" - czytamy w przekazanym PAP komunikacie.

Paweł Potoroczyn ukończył Wydział Filozofii UW, studiował także na Wydziale Historii UW. Jest dyplomatą, menedżerem kultury, wydawcą, producentem filmowym i muzycznym. Pracował m.in. jako prezes zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej, konsul do spraw kultury w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Instytutu Polskiego w Londynie. Instytutem Adama Mickiewicza, którego celem jest popularyzowanie polskiej kultury za granicą, zarządzał od 2008 r.

Za jego kadencji Instytut przeprowadził m.in. akcje "Polska! Year" (Rok Polski) w Wielkiej Brytanii, współtworzony przez MKiDN i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rok Polski w Izraelu oraz projekt "Azja", w ramach którego szereg akcji - w tym pokazów teatralnych polskich reżyserów: Jarzyny, Lupy i Warlikowskiego - odbywały się m.in. w Chinach, Republice Korei, Indiach, Singapurze Birmie i Japonii). (PAP)