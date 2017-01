To już 11 dostawa od uruchomienia terminala w 2015 r. Do Świnoujścia dostarczono już ponad 2 mln metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego. W sobotę statek o długości 320 metrów i szerokości 50 metrów dostarczył około 210 tysięcy metrów sześciennych LNG.

Większość skroplonego gazu jest na terenie terminalu regazyfikowana, czyli poddawana procesowi zmiany stanu skupienia z płynnej na lotną, a następnie przekazana do krajowego systemu przesyłowego w ilości ponad 120 mln normalnych metrów sześciennych gazu ziemnego.

"Surowiec po opomiarowaniu na stacji pomiarowej kierowany jest bezpośrednio do gazociągu Świnoujście-Szczecin, skąd następnie jest przesyłany do pozostałej infrastruktury przesyłowej spółki Gaz-System i dalej do klientów" – tłumaczy, cytowany w komunikacie, Tomasz Pietrasieński, rzecznik Gaz-Systemu.

Jak dodano, jest też możliwość załadunku surowca (w formie skroplonej) na cysterny. Obecnie do Świnoujścia przyjeżdża od 5 do nawet 12 cystern LNG dziennie.

"Załadunek odbywa się na podstawie wcześniej uzgodnionych harmonogramów. Średni czas załadunku to około 2 godzin, łącznie z wykonaniem niezbędnych sprawdzeń cysterny i ciągnika oraz przygotowaniem dokumentów wymaganych przepisami prawa" – mówi rzecznik.

Gaz-System zapowiada, że kolejny statek z LNG zawinie do Świnoujścia w przyszłym miesiącu.

Moc regazyfikacyjna terminala w Świnoujściu wynosi 5 mld m sześc. rocznie, czyli mnie więcej tyle, ile wynosi jedna trzecia polskiego zapotrzebowania. Padają jednak deklaracje o konieczności jego rozbudowy do 7,5 mld m sześc. Gazoport jest zbudowany w taki sposób, że w razie potrzeby można będzie powiększyć jego moc regazyfikacyjną do 10 mld m sześc. rocznie.

W ramach inwestycji w Świnoujściu wybudowano nowy falochron o długości ok. 3 km, nabrzeże wraz z systemem cumowniczym umożliwiającym rozładunek zbiornikowców LNG o pojemności ładunkowej od 120 tys. m sześc. LNG do około 217 tys. m sześc. LNG(Q-flex), dwa kriogeniczne zbiorniki do składowania procesowego LNG (każdy o pojemności około 160 tys. m sześc.), instalacje do regazyfikacji LNG oraz gazociąg Świnoujście - Szczecin o długości 85 km łączący Terminal LNG z polskim systemem przesyłowym. (PAP)