Gaz-System: Do terminalu w Świnoujściu dostarczono już ponad 2 mld m3 LNG



Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Do terminalu LNG w Świnoujściu wpłynął pierwszy w tym roku statek z ok. 210 tys. m3 LNG. Łącznie od otwarcia do terminalu dostarczono ponad 2 mln m3 skroplonego gazu ziemnego, podał Gaz-System.

"Była to już jedenasta dostawa LNG do Polski. Pierwsza w nowym 2017 roku. Statek o długości 320 metrów i szerokości 50 metrów dostarczył około 210 tysięcy metrów sześciennych LNG" – czytamy w komunikacie.

Większość skroplonego gazu jest na terenie terminalu regazyfikowana, czyli poddawana procesowi zmiany stanu skupienia z płynnej na lotną, a następnie przekazana do krajowego systemu przesyłowego w ilości ponad 120 mln normalnych metrów sześciennych gazu ziemnego.

"Surowiec po opomiarowaniu na stacji pomiarowej kierowany jest bezpośrednio do gazociągu Świnoujście-Szczecin, skąd następnie jest przesyłany do pozostałej infrastruktury przesyłowej spółki Gaz-System i dalej do klientów" – powiedział rzecznik prasowy spółki Tomasz Pietrasieński, cytowany w komunikacie.

Kolejny statek z LNG dotrze do Świnoujścia w przyszłym miesiącu, podano także.

Terminal LNG w Świnoujściu umożliwia odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Początkowa zdolność regazyfikacyjna to 5 mld m3 i - tj. ok. 1/3 polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Analizowana jest możliwość rozbudowy mocy terminalu o połowę - do 7,5 mld m3 rocznie, co stanowi połowę rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce. Świnoujski terminal jest jedyną tej wielkości instalacją w Europie Środkowo-Wschodniej.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)