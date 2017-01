"Jesteśmy na samym początku dyskusji na ten temat" - oświadczył rzecznik Białego Domu Sean Spicer.

Ambasada USA znajduje się w Tel Awiwie, jak większość zagranicznych placówek dyplomatycznych. Izrael nazywa Jerozolimę swą stolicą, lecz Palestyńczycy też roszczą sobie do niej prawo; podkreślają, że zaanektowana przez Izrael Jerozolima Wschodnia ma być stolicą ich niepodległego państwa.

Trump, który zapowiadał podczas kampanii wyborczej przeniesienie ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, rozmawiał w niedzielę przez telefon z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Była to ich pierwsza rozmowa telefoniczna po zajęciu przez Trumpa fotela w Białym Domu, co nastąpiło w piątek. Szczegóły rozmowy nie są znane.

Wszelkie posunięcia zmieniające umiejscowienie ambasady wywołałyby zapewne protesty ze strony sojuszników USA na Bliskim Wschodzie, takich jak Arabia Saudyjska, Jordania i Egipt - pisze Reuters. Wskazuje, że Waszyngton polega na pomocy tych krajów w walce z tzw. Państwem Islamskim, którą nowy amerykański prezydent uznał za priorytet.

Reuters przypomina, że w roku 1995 amerykański Kongres przyjął ustawę określającą Jerozolimę jako stolicę Izraela i mówiącą, że to miasto nie powinno być podzielone, niemniej kolejni prezydenci USA, zarówno republikańscy, jak i demokratyczni, wykorzystywali swe polityczne prerogatywy do zachowania ambasady w Tel Awiwie i wspierania negocjacji między Izraelem a Palestyńczykami w kwestii statusu Jerozolimy.

Gdy jeszcze jako kandydat na prezydenta Trump zapowiadał przeniesienie ambasady USA do Jerozolimy i uznanie tego miasta za stolicę Izraela, palestyński prezydent Mahmud Abbas podkreślił, że zmiana statusu Jerozolimy to dla Palestyńczyków "czerwona linia", której przekroczyć nie wolno. (PAP)