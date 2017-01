USA: W Waszyngtonie nowe starcia policji z demonstrantami

W Waszyngtonie już po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 45. prezydenta USA doszło do nowych starć policji z demonstrantami. Miały one miejsce kilka przecznic od Pennsylvania Avenue, którą ma wkrótce przejść parada prezydencka z Kapitolu do Białego Domu.