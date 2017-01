Rafalska powiedziała, że bycie seniorem ma swoje dobre strony. "Ciężko pracujemy i przychodzi taki moment, że mamy więcej czasu na własne pasje i zainteresowania. Możemy cieszyć się wnukami. Każdy wiek ma swoje dobre strony. Bycia osobą starszą nie trzeba postrzegać tylko i wyłącznie jako niekończących się problemów zdrowotnych, tylko jako czas, który dla nas się otwiera" - powiedziała do seniorów Rafalska.

"Widzę, że ten dom jest pełen. Bardzo się cieszę, że państwo znajdujecie tu miejsce, w którym możecie spędzić czas, znaleźć zajęcie, spotkać się z kimś. Takie miejsca są potrzebne" - zwróciła się do seniorów szefowa resortu rodziny.

Jak mówiła, ministerstwo prowadzi nie tylko politykę prorodzinną, lecz także senioralną. "Bardzo nam zależy, żeby jakość życia seniorów, osób starszych, była lepsza. Żyjemy coraz dłużej - i bardzo dobrze, ale ważne jest, żebyśmy żyli dłużej w dobrym zdrowiu, w sprawności. O tym trzeba myśleć znacznie wcześniej niż wtedy, kiedy mamy 60, 70 czy 80 lat. Na to trzeba zapracować. Dlatego mówimy, jak ważna jest wszelka aktywność: kulturalna, sportowa, rekreacyjna" - wyjaśniała Rafalska.

Przyznała, że sama jest już babcią. "Babcia to jest taka instytucja, ostatnia deska ratunku czasami" - podkreśliła. Życzyła seniorom dużo "zdrowia i aktywności". "Dopóki jesteśmy aktywni, to jesteśmy samodzielni. Na pewno marzeniem każdego z nas jest sytuacja, w której jesteśmy samodzielni i dla nikogo nigdy nie chcielibyśmy być ciężarem" - dodała minister rodziny.

Dyrektorka placówki w Błoniu Agnieszka Kurach powiedziała PAP, że seniorzy zaczynają dzień od pomiaru ciśnienia. "Później zaczynamy ćwiczenia na sali. To są zazwyczaj proste ćwiczenia ruchowe na rowerkach, taki poranny rozruch. Potem idziemy na kawę, herbatę i drugie śniadanie" - mówiła.

Zaznaczyła, że w placówce seniorzy mogą skorzystać z wielu zajęć, np. plastycznych, muzycznych czy kulinarnych. "W tym ostatnim przypadku seniorzy oczywiście nie uczą się gotować, bo zazwyczaj to potrafią. Ale po prostu podtrzymujemy te umiejętności. Robimy wszystko razem w przyjemnej atmosferze" - powiedziała Kurach.

Jak mówiła, dom opieki jest przede wszystkim dla osób, które nie mogą samodzielnie zostać w domu. "Rodziny muszą iść do pracy i boją się, że babcia zostawi włączony gaz albo otworzy okno lub drzwi i wyjdzie z domu. My działamy bardziej opiekuńczo. Ośrodek jest otwarty od godz. 7 do 17" - podkreśliła dyrektorka.

"Gdyby nie było naszej instytucji, tymi starszymi osobami opiekowaliby się zapewne wynajęci opiekunowie. Albo rodzina najbliższa, zazwyczaj to jest córka, która nie mogłaby pracować" - dodała Kurach.

Zwróciła uwagę, że z placówki bezpłatnie mogę skorzystać osoby, których dochody nie przekraczają 634 zł. Powyżej tej kwoty obowiązuje odpłatność, wynosząca - wzależności od wysokości emerytury - od 100 do 400 zł miesięcznie.

Burmistrz miasta Błonie Zenon Reszka przypomniał, że dom opieki został oddany do użytku w grudniu 2015 r. "Wcześniej było tu przedszkole, które zostało przeniesione w inne miejsce. Obecnie z placówki korzysta ok. 30 osób. Po tym roku doświadczeń wiemy, że to był dom bardzo potrzebny dla naszych seniorów. Już mamy plany, żeby go powiększyć, bo okazało się, że jest za mały" - podkreślił.

W 2017 r. ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej na realizację Programu Senior Plus przeznaczy 30 mln zł. Program skierowany jest do samorządów prowadzących albo zamierzających otworzyć na swoim terenie domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów. Program Senior Plus na lata 2015-20 (znany wcześniej jako Senior–Wigor) przewiduje dofinansowanie do organizacji tego typu placówek, a także do ich późniejszego utrzymania. W przypadku inwestycji wysokość dofinansowania może sięgnąć 80 proc. kosztów. (PAP)