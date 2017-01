W związku ze zbliżającymi się Dniem Babci i Dniem Dziadka CenEA przygotowała opracowanie na podstawie wyników Badania Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych "SHARE: 50+ w Europie". Badanie to przeprowadzane jest co dwa lata od 2004 r.; w tym roku obejmie 25 krajów Unii Europejskiej oraz Izrael i Szwajcarię. Dotyczy najważniejszych aspektów życia osób po 50. roku życia. Dotychczas w całej Europie w badaniu uczestniczyło ponad 120 tys. osób, a polscy respondenci wzięli w nim udział już czterokrotnie. W Polsce koordynuje je właśnie CenEA.

Na podstawie badania analitycy CenEA opracowali ogólny obraz relacji międzypokoleniowych w Polsce na tle innych krajów europejskich. Wynika z niego, że w porównaniu z rówieśnikami z pozostałych krajów europejskich, Polacy w wieku 50+ mają wnuki nie tylko częściej, lecz także przeciętnie o jednego więcej niż dziadkowie w takich krajach jak Hiszpania, Niemcy czy Włochy. Zbliżające się Dni Babci i Dziadka świętować będzie w Polsce ok. 75 proc. osób w wieku 50+ i przeciętnie mogą się one spodziewać życzeń od trojga wnucząt.

Wśród wszystkich osób 50+, które w trakcie realizacji badania miały wnuki, niemal co druga deklarowała zajmowanie się nimi pod nieobecność rodziców, choć odsetek ten znacznie się różnił pomiędzy poszczególnymi krajami - np. w Danii wynosił 55 proc., w Polsce 46 proc., a w Hiszpanii 34 proc.

Polscy dziadkowie i babcie poświęcali na opiekę nad wnukami o ponad trzy godziny tygodniowo więcej niż dziadkowie i babcie w innych krajach, z każdym wnukiem przeciętnie spędzając ok. 9 godzin tygodniowo. Pod tym względem z krajów uczestniczących w badaniu lepsi byli tylko Grecy, którzy poświęcają każdemu wnukowi niemal 10 godzin.

Co istotne, zaangażowanie zawodowe dziadków nie zmniejszało intensywności ich kontaktów z wnukami, ponieważ odsetek opiekujących się wnukami był taki sam wśród osób wykonujących płatne zajęcie (62 proc.), jak wśród niepracujących (61 proc.).

CenEA wskazuje, że z innych badań przeprowadzonych na podstawie danych SHARE wynika z kolei, że opieka nad wnukami ma dobroczynny wpływ na zdrowie dziadków. W pracy opublikowanej w ubiegłym roku porównano wyniki zdrowotne osób, które wzięły udział w trzech kolejnych rundach badania - najpierw w 2006 r., a następnie po upływie dwóch i pięciu lat. Zestawienie danych osób deklarujących opiekę nad wnukami z danymi dziadków niesprawujących takiej opieki wykazało, że u tych ostatnich było większe prawdopodobieństwo pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia w analizowanym okresie, zwiększenia się niepełnosprawności czy pogorszenia się zdrowia psychicznego i pojawienia się symptomów depresji.

"Zajmowanie się wnukami dostarcza emocjonalnej satysfakcji oraz poczucia przydatności, co z kolei przekłada się na większą ogólną radość z życia opiekuna. Opiekowanie się wnukami zwiększa częstość kontaktów i zacieśnia więzi rodzinne, dzięki czemu dziadkowie częściej mogą liczyć na pomoc ze strony dzieci" - ocenia Monika Oczkowska z CenEA. Zwraca też uwagę, że zaangażowani w opiekę dziadkowie bardziej dbają o własne zdrowie. "Z jednej strony zwracają większą uwagę na regularne kontrole swojego stanu zdrowia, zaś z drugiej prowadzą zdrowszy tryb życia, spożywają mniejszą ilość alkoholu i częściej angażują się w aktywność fizyczną" - dodaje.

Badanie "SHARE: 50+ w Europie" jest realizowane w ramach projektu "Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w partnerstwie pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.

Jak poinformował PAP dr hab. Michał Myck z CenEA, ostanie dostępne dane z badania pochodzą z 2011 r., ponieważ Polska nie brała udziału w badaniu z 2013 r., a wyniki z 2015 r. będą znane dopiero za ok. 2-3 miesiące. Kolejna edycja badania jest już w toku.

W Polsce badanie "SHARE: 50+ w Europie" koordynuje CenEA; za realizację badania w latach 2016-2017 odpowiedzialna jest firma Kantar Public (dawniej TNS Polska). (PAP)