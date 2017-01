Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Joanna Wajda podkreśliła w rozmowie z PAP, że piątkowa wizyta Linasa Linkevicziusa to pierwsza wizyta dwustronna w Polsce litewskiego ministra od momentu ukonstytuowania się nowego rządu na Litwie.

"Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Litwy rozpoczną jutrzejsze spotkanie od złożenia wieńców pod krzyżem upamiętniającym powstanie styczniowe oraz od złożenia wieńców pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach" - zaznaczyła Wajda.

Jak podkreśliła Litwa jest dla Polski ważnym partnerem, z którym łączy nas wiele wspólnych interesów, w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, energetyka, infrastruktura, polityka wschodnia. "Polscy żołnierze w ramach NATO-wskiej misji Baltic Air Policing uczestniczą w ochronie przestrzeni powietrznej Litwy i pozostałych państw bałtyckich, Polska i Litwa realizują wspólne projekty energetyczne i infrastrukturalne" - dodała.

"W piątek też minister Linkeviczius wygłosi wykład w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych" - poinformowała Wajda.

W ubiegły czwartek Linkeviczius mówił w litewskim Sejmie, że Litwa zrobi wszystko, by doprowadzić do "resetu" w stosunkach z Polską. „Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zresetować stosunki z Polską” - powiedział Linkeviczius. Dodał, że „nie jest łatwo” i że liczy w tej sprawie na pomoc Sejmu.

Z kolei w ubiegłym tygodniu w rozmowie z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztofem Szczerskim w Trokach koło Wilna ocenił, że ścisłą współpraca Litwy i Polski nie ma alternatywy.

„Litwa i Polska są najbliższymi sąsiadami i strategicznymi partnerami mającymi bardzo wiele wspólnych interesów i wyzwań, dlatego ścisła współpraca obu krajów nie ma alternatyw” – podkreślono w komunikacie MSZ Litwy wydanym po tym spotkaniu. (PAP)