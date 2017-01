Bochenek: Pisma PO skierowane do premier to niezrozumiała przepychanka polityczna

Pisma polityków PO do premier Beaty Szydło ws. działań podjętych wobec osób protestujących 16 grudnia pod Sejmem oraz wobec posłów to niezrozumiała przepychanka polityczna - mówił PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak dodał do KPRM nie wpłynęły jeszcze wnioski polityków PO.