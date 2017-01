Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka dodał, że podczas posiedzenia klubu podsumowano dotychczasowe działania dotyczące wyborów samorządowych w 2018 r. "Jesteśmy zaawansowani w tej sprawie; mamy szefa sztabu i szefów sztabów regionalnych. Prowadzimy szkolenia dla naszych struktur" - wyliczał.

Szłapka przypomniał, że partia ma już 5 tys. członków w całym kraju. "Przygotowujemy listy na wybory do sejmików wojewódzkich, także w największych miastach" - dodał. "Jesteśmy gotowi na wybory samorządowe niezależnie od tego kiedy miałyby się one odbyć" - podkreślił

Petru dodał, że podczas posiedzenia klubu poruszano też kwestię zmian w ordynacji wyborczej samorządów, które zaproponował niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński. Chodzi m.in. o wprowadzenie kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przezroczyste urny w lokalach wyborczych.

"Jako Nowoczesna nie będziemy przykładać ręki do jakiejkolwiek zmiany w ordynacji wyborczej, którą proponuje PiS. Jest to działanie mające na celu wyłącznie dostosowanie ordynacji wyborczej do potrzeb PiS, a na to naszej zgody być nie może" - podkreślił.

Według Petru w czwartek zdecydowano, że klub Nowoczesnej zaapeluje do Platformy Obywatelskiej o wspólne posiedzenie klubów parlamentarnych. "Tak abyśmy uzgodnili wspólne działania w kwestiach zasadniczych. Tak, aby móc przez najbliższe trzy lata koordynować swoje prace" - podkreślił.

"Wychodzimy z taką inicjatywą dlatego, że taka współpraca w sprawach strategicznych w polskim parlamencie jest niezbędna" - dodał polityk Nowoczesnej.