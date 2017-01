"W pierwszej połowie stycznia do zwolenników rządu zaliczało się 39 proc. badanych, a więc o dwa punkty procentowe więcej, niż w grudniu. Choć jest to niewielka zmiana, stanowi ona kontynuację trendu obserwowanego od września 2016 roku. W tym okresie odsetek badanych popierających rząd wzrósł z 34 proc. do 39 proc. (to najwyższa wartość od początku urzędowania Beaty Szydło)" - podano w komunikacie.

Podobnie jak miesiąc wcześniej kształtują się opinie o wynikach działalności rządu. Dotychczasowe efekty jego pracy dobrze ocenia połowa ankietowanych (50 proc.), a źle – około dwóch piątych (39 proc.).

"Podobnie jak w przypadku ogólnego stosunku do rządu, także w przypadku oceny jego działalności można zauważyć minimalną zmianę, która jest kontynuacją obserwowanego od kilku miesięcy trendu. Obecnie dokładnie połowa badanych (50 proc.) dobrze ocenia wyniki działalności rządu Beaty Szydło. Oznacza to wzrost o pięć punktów procentowych w stosunku do notowań z października ubiegłego roku. Jednocześnie jest to najwyższa wartość tego wskaźnika od momentu objęcia stanowiska przez obecną premier" - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-15 stycznia 2016 roku na liczącej 1.045 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)