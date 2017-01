Zamiast do Niemiec, Irańczyk trafił do miasta Czerniowce na południowym zachodzie Ukrainy. Funkcjonariusze, którzy znaleźli go wśród skrzynek z owocami, najprawdopodobniej uratowali mu życie – podała w komunikacie straż.

Obywatel Iranu przyznał się, że ukrywając się w chłodzonej naczepie, zamierzał dojechać do Niemiec. Na udostępnionym przez służby graniczne nagraniu wideo widać, że uciekinier słania się na nogach i nie może samodzielnie opuścić pojazdu.

Niefortunnego uchodźcę przetransportowano do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. O jego dalszym losie zadecyduje ukraiński sąd, który najprawdopodobniej podejmie decyzję o odesłaniu go do ojczyzny. (PAP)