"Jesteśmy prawie gotowi. Blokada parlamentu spowodowała, że projekt również utknął tak jak inne projekty rządowe w Sejmie. Sądziłem, że uda nam się rozpocząć prace (komisji) w marcu, teraz myślę, że realnym terminem jest maj" - powiedział wiceminister pytany przez dziennikarzy o termin rozpoczęcia prac komisji weryfikacyjnej. Dodał, że zrobi wszystko, aby komisja pracowała również w wakacje.

Pytany, czy chciałby stanąć na czele komisji odparł: "To jest decyzja polityczna. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie".

Wiceminister był pytany, czy Warszawa może liczyć na pomoc z budżetu państwa w związku zaproponowanym przez sejmową komisję ustawodawczą rozwiązaniem, aby z miejskiego budżetu wypłacane były odszkodowania lokatorom pokrzywdzonym w związku z nieprawidłowościami reprywatyzacyjnymi.

"Do tej pory miasto Warszawa było bardzo szczodre jeśli chodzi o wypłacanie odszkodowań wszystkim cwaniakom reprywatyzacyjnym, to znaczy najpierw otrzymywali kamienice wartą kilkanaście milionów złotych za 50 zł od starszej pani, a potem jeszcze urząd miasta płacił im 5 mln zł odszkodowania za tę kamienicę i na to pieniądze mieli" - odpowiedział.