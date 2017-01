Schetyna podkreślił na środowej konferencji prasowej w Krakowie, że w Zakopanem we wtorek odbyło się spotkanie z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz samorządowcami: "z naszymi marszałkami, wicemarszałkami, członkami zarządów województw, sejmików, urzędów marszałkowskich".

Jak zaznaczył rozmowy dotyczyły współpracy. "Blisko dwa lata do wyborów samorządowych - bardzo dobra koalicja, która trwa już trzy kadencje w sejmikach, z dobrym wpływem na urzędy marszałkowskie, na dobre, najlepsze z możliwych wydawanie środków europejskich, na dobre, podmiotowe funkcjonowanie w porozumieniu z administracją rządową" - zaznaczył lider PO.

Według Schetyny koalicja PO-PSL przez ostatnie 8 lat współpracowała w sposób "najlepszy z możliwych". "Uważamy, że to co najważniejsze to właśnie sensowne wydawanie europejskich pieniędzy, modernizacja naszych małych ojczyzn - polski lokalnej, regionalnej i robienie tego w sposób najlepszy z możliwych, czyli właśnie przez ludzi samorządu" - dodał.