Jak po każdym ze spotkań także w piątek po rozmowach w kancelarii premiera odbędzie się konferencja prasowa z udziałem szefowej rządu i ministrów - dodał rzecznik rządu.

W środę premier zainaugurowała przegląd resortów spotkaniem z ministrem obrony Antonim Macierewiczem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem. W czwartek premier Szydło spotka się z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską.

Celem ogłoszonego we wtorek przez szefową Rady Ministrów przeglądu resortów, który ma potrwać dwa tygodnie, jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.

Przegląd - jak mówiła premier - będzie też dobrą okazją do tego, aby powiedzieć Polakom o tym, co zostało już zrobione i co zostanie zrobione w tym roku. Według szefowej rządu podczas rozmów zostaną też poruszone tematy, które "wynikają z tego, czego nie podjęto". "Będziemy starali się szukać przyczyn ewentualnie tych zadań, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku" - podkreśliła.

Premier, dopytywana wówczas o zapowiadaną reformę sądownictwa, odpowiedziała, że "na odprawie będzie również pan minister Ziobro". "Wtedy to będzie dobry moment, żeby przedstawić państwu założenia tej reformy. Tak, chcemy zreformować sądownictwo, to jest jedno z tych zadań, które zostało przyjęte jeszcze w ubiegłym roku. Projekty ustaw zostały przygotowane, teraz czas na ich wdrażanie" - powiedziała premier.

Szefowa rządu w środę mówiła, że nie przewiduje żadnych zmian personalnych w rządzie. (PAP)