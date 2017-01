Szefowa rządu powiedziała, że nowy rok to dobry okres do tego, żeby wytyczyć nowe kierunki działania, nowe zadania, ale też podsumować to, co zostało zrobione w minionym roku.

"Rozmawialiśmy z panem ministrem Antonim Macierewiczem i ministrem Mariuszem Błaszczakiem o sprawach, które dla Polaków, dla przeciętnego polskiego obywatela są najważniejsze – o sprawach bezpieczeństwa" – powiedziała premier.

Bezpieczeństwo, jak podkreśliła, jest dla rządu PiS nieustająco ważnym priorytetem. "Bezpieczeństwo, które dotyczy codziennego życia polskich rodzin, tego, żeby dzieci mogły bezpiecznie pójść do szkoły i na plac zabaw, by starsze osoby czuły się bezpiecznie w swoich domach i swoich miejscowościach, ale i tego bezpieczeństwa w wymiarze szerszym - bezpieczeństwa dotyczącego funkcjonowania obrony, armii, dotyczącego naszego funkcjonowania w świecie zewnętrznym, w geopolitycznym otoczeniu" - mówiła.

Od spotkania z szefami MON i MSWiA premier rozpoczęła w środę rano przegląd ministerstw, który ma potrwać dwa tygodnie.