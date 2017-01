W ramach przeglądu resortów premier Beata Szydło spotka się w środę rano z szefami MON Antonim Macierewiczem i MSWiA Mariuszem Błaszczakiem; na czwartek planowane są rozmowy z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

"W czwartek pani premier usłyszy pewnie to, czego spodziewa się od każdego ministra - a więc planów na 2017 r., bliżej już harmonogramu naszych zamierzeń, ewentualnie tych działań, które będą miały perspektywę wieloletnią" – powiedziała wieczorem w TVP Info minister Rafalska.

Dodała, że będzie mówiła o tym, co dotyczy systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych, rynku pracy, polityki rodzinnej; w tym oceny programu "Rodzina 500 plus" i programu "Za życiem".

Minister była pytana, czy planowane są zmiany w programie "Rodzina 500 plus". "W pierwszym roku funkcjonowania, fundament tego programu, a więc kryteria dochodowe, które dają uprawnienia do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko nie zmienią się. Nie wprowadzimy też, albo nie mamy na razie takich zamiarów, górnego, drugiego kryterium ograniczającego dostępność" – powiedziała minister. Szefowa MRPiPS wskazała, że na razie program funkcjonuje od dziewięciu miesięcy.

"Nie zmienimy na pewno wysokości świadczenia. Mogą być zmiany nowelizacyjne, uszczelniające pewne działania" – zapowiedziała.

Dopytywana o uszczelnienie programu minister podała, że mowa jest o "działaniach, które związane są z kwestiami technicznymi przyznawania tych świadczeń". "Musimy pamiętać o tym, że tam, gdzie jest przyznane świadczenie w oparciu o dochód, braliśmy dochód z 2014 r. Wiemy, że zdarzają się sytuację, w której mamy tzw. utratę dochodu i chcemy sprawdzić - czy ta utrata jest rzeczywista czy nie zdarzają się sytuacje, że jesteśmy zainteresowani utratą dochodu żeby nie przekroczyć kryterium" – wskazała.

"Zastanawiamy się, czy nie wprowadzić w tych szczegółowych zapisach zmian. Ale póki co, tych propozycji jeszcze gotowych nie mamy" - zastrzegła.

Minister przypomniała, że realizacja programu jest monitorowana – analizie podlega m.in. to, jak wpływa on na rynek pracy i na inne świadczenia. "Wiemy, że obniża ubóstwo. Uważnie obserwujemy, bo liczymy na to, że wpłynie na poprawę wskaźników dzietności" – powiedziała.

Rafalska podkreśliła, że nie ma danych, które pokazują, że za dezaktywizację kobiet odpowiada program Rodzina 500 plus. "Ta dezaktywizacja, bierność zawodowa nie jest zjawiskiem nowym, jest od 2014 roku, kiedy nie było tego świadczenia. Dotyczy także kobiet bezdzietnych, może być związana z koniecznością sprawowania opieki np. nad starszymi osobami oraz dobrą sytuacja na rynku pracy i innymi czynnikami" – wskazała. Szefowa MRPIPS zapewniła, że pieniądze na realizacje programu 500 plus są zabezpieczone.

Minister Rafalska przypomniała, że niebawem rodzice łatwiej złożą przez internet wnioski o becikowe, Kartę Dużej Rodziny, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Dodała, że w drugim i trzecim kwartale planowane jest wprowadzenie ułatwień także przy wnioskowaniu o świadczenia rodzinne i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego (4 tys. zł).