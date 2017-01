Z pisma do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zrobiono apel o interwencję do obcych państw; nie było wspólnego apelu opozycji do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, oczekujemy natychmiastowego sprostowania artykułu "DoRzeczy" - oświadczył we wtorek rzecznik PO Jan Grabiec.