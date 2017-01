We wtorek w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego zakończyło się kolejne spotkanie organizacji, ruchów i partii popierających pomysł związku zorganizowania referendum w sprawie reformy.

Po spotkaniu wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Waszczyński powiedział dziennikarzom, że treść pytania referendalnego została ustalona, ale będzie ono jeszcze poddane konsultacjom, tak by mieć pewność, że "będzie ono przekonywujące, i trafiające do tych, których ta sprawa będzie dotyczyła".

Pytanie ma być tylko jedno. Dorota Łoboda z organizacji "Rodzice przeciwko reformie edukacji" przekazała, że będzie ono dot. "zablokowania całej reformy, a nie poszczególnych jej elementów". "Bo naszym celem jest zatrzymanie tej szkodliwej zmiany"- dodała.

31 stycznia wszystkie organizacje popierające pomysł ZNP na zorganizowanie ogólnokrajowego referendum ws. reformy edukacji mają podpisać wspólną deklarację, na mocy której będzie działał ogólnopolski komitet referendalny. ZNP w organizacji referendum wspierają: PO, Nowoczesna, PSL, Razem, ruch "Rodzice przeciwko reformie edukacji" i "Koalicja NIE dla chaosu w szkole".

Jak poinformował Waszczyński, zbieranie podpisów pod inicjatywą referendalną miałoby się zakończyć do końca marca, tak by jak najszybciej trafiły one do marszałka Sejmu. Pytany, czy na referendum nie jest za późno, skoro ustawy weszły w życie, odparł: "pan prezydent nie powinien podpisywać tej ustawy, o co prosiliśmy; bądź sam skierować wniosek do Senatu o referendum".

"Dzisiaj to jedyna szansa, która stoi przed nami wszystkimi, przed światem dorosłych, przed rodzicami" - ocenił Waszczyński.

Zgodnie z ustawami Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczną się zmiany w polskim systemie edukacji. W miejsce obecnie istniejących typów szkół wprowadzone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane.

Aby złożyć obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum, jego inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tys. podpisów osób popierających tę ideę. Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.