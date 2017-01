PO proponuje: przeznaczmy rocznie 9 mld zł. na walkę ze smogiem

Przeznaczanie co roku 0,5 proc. PKB, czyli ok. 9 mld zł. na walkę ze smogiem - to główne założenie projektu ustawy "o czystym powietrzu", nad którym pracuje PO. Środki te miałyby sfinansować m.in. modernizację sieci ciepłowniczych, wymianę pieców w domach oraz inwestycje w OZE.