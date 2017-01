Trzy osoby ranne w wypadku w zakładzie hydrotechnicznym należącym do KGHM

Trzy osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło we wtorek w należącym do KGHM Zakładzie Hydrotechnicznym w Rudnej (Dolnośląskie). Poszkodowani pracownicy znajdowali się w windzie, która spadła w dół po tym, jak urwała się lina.