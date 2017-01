PO o planach PiS dotyczących zmian w ordynacji wyborczej: To zamach na samorząd

Zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczące zmian w samorządowej ordynacji wyborczej traktujemy jako zamach na samorząd; są też pomysłem na to, by PiS wygrał wybory samorządowe - powiedział we wtorek rzecznik PO Jan Grabiec.