"Europa będzie zawsze gotowa do kontynuowania współpracy transatlantyckiej, ale będzie się to kształtowało zależnie od jej interesów i wartości. Europa nie potrzebuje rad z zewnątrz, co ma robić" - oświadczył Hollande podczas ceremonii udekorowania orderem Legii Honorowej odchodzącej amerykańskiej ambasador w Paryżu Jane Hartley.

"W momencie, gdy w Waszyngtonie zaczyna urzędowanie nowa administracja, chciałbym przypomnieć, że stosunki między Europą a Stanami Zjednoczonymi zawsze opierały się na zasadach i wartościach. Tym wartościom na imię jest szacunek, wzajemne wsparcie w razie zagrożenia, ale także przywiązanie do demokracji, obrona swobód, równość kobiet i mężczyzn, godność człowieka" - dodał Hollande.

W wywiadzie, którego prezydent elekt USA udzielił jednocześnie brytyjskiemu "Timesowi" i niemieckiemu "Bildowi", Trump ocenił, że decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej była związana z poczuciem zagrożenia brytyjskiej tożsamości, wywołanym przez europejski kryzys uchodźczy.

"Myślę że ostatecznie Brexit to będzie wielka rzecz" - podkreślił. "Wierzę, że inne kraje też wyjdą (z UE). Utrzymanie tego razem nie będzie tak proste, jak wielu ludziom się wydaje, a jeśli uchodźcy dalej będą napływać do różnych części Europy, to będzie bardzo ciężko, bo ludzie się wściekli o to" - mówił Trump.

Ponadto Trump ocenił NATO jako organizację przestarzałą, ponieważ "zostało zaprojektowane wiele, wiele lat temu".

"NATO nie będzie przestarzałe, dopóki zagrożenie również takie się nie stanie" - powiedział Hollande.