Jedną z głównych atrakcji przygotowanych przez białostocki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był przejazd szynobusem. Co roku była to wycieczka nieuczęszczaną już trasą Białystok-Waliły Stacja. Tym razem jednak, ze względu na brak taboru, wybrano inną - Czeremcha-Cisówka, a głównym punktem był przejazd przez most prowadzący przez środek zalewu Siemianówka.

Jak powiedział PAP Marcin Wróbel z białostockiego sztabu WOŚP, to także trasa, po której na co dzień nie jeżdżą pociągi. "A trasa tym ciekawsza, że można z okien pociągu podziwiać naturę" - dodał.

W niedzielnym przejeździe pociągiem wzięło udział ok. 200 osób z całej Polski. Zdaniem Wróbla do puszek WOŚP trafiło kilkanaście tysięcy złotych.

Natomiast w Białymstoku główne atrakcje odbywają się na Rynku Kościuszki w centrum miasta; od południa na scenie prezentują się zespoły artystyczne i muzyczne z regionu. Wieczorem odbędą się koncerty gwiazd. Wystąpi m.in. legenda polskiego punk rocka - zespół KSU, a także grający klezmerską muzykę zespół Klezmafour. Na godzinę 20.00 zaplanowano tradycyjne "Światełko do nieba". Przez cały dzień na ulicach miasta kwestuje 400 wolontariuszy.

Białostocki Finał wspiera od kilku lat Politechnika Białostocka. W centrum miasta można spotkać kwestującego rektora uczelni prof. Lecha Dzienisa. Towarzyszą mu łaziki marsjańskie: Magma2 i RED. Robot Magma2 wygrał kilka lat temu międzynarodowe zawody łazików marsjańskich w Stanach Zjednoczonych.

WOŚP można wesprzeć również m.in. uczestnicząc w lekcji tańca hip-hop, dancehall lub salsy, czy biorąc udział w pokazie baristycznym.

Na internetowych aukcjach białostocki sztab WOŚP wystawił już ponad 120 rzeczy, ale wciąż dochodzą nowe. Wylicytować można m.in. skonstruowany przez studentów Politechniki Białostockiej designerski rower PB-Techno Cruzer. To - jak piszą organizatorzy aukcji - "prawdziwy bezkompromisowy miejski dyliżans". Jego licytacja zakończy się 21 stycznia. Na aukcję pióro wieczne z napisem "25 lat samorządności" podarował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gra dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.