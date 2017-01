Policja podkreśla, że szczególnie ważne jest, by wolontariusze wracając do sztabu po zakończeniu zbiórki pieniędzy poruszali się w grupie, korzystając z pomocy znajomych i bliskichźródło: ShutterStock

Jak co roku, policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zapewnia KGP. Radzi darczyńcom, by zwracali uwagę na identyfikatory wolontariuszy, a kwestującym - by zbierali pieniądze w uczęszczanych, oświetlonych miejscach.