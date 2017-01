W ubiegłym roku na tureckich granicach z tymi dwoma krajami postawiono także ogrodzenie z siatki o łącznej długości 191 km.

Na liczącej ponad 820 km długości granicy z Syrią budowa muru rozpoczęła się w 2014 roku, głównie w celu walki z nielegalną imigracją. Do września 2016 roku powstało ok. 200 km muru i według ówczesnych zapowiedzi cała inwestycja miała być zakończona do lutego br.

Dziennik "Hurriyet" podawał wówczas, że koszt budowy muru wraz z biegnącą wzdłuż drogą dla patroli straży granicznej wyniesie równowartość 672 mln USD. Mur jest zbudowany z ważących po siedem ton bloków betonowych wysokości trzech metrów, zwieńczonych drutem kolczastym.

W tym samym komunikacie sztabu generalnego w sobotę podano, że w ub. roku blisko 425 tys. osób z 74 krajów zostało zatrzymanych podczas próby nielegalnego przekroczenia granic Turcji. 390 tys. z tych osób stanowili Syryjczycy uciekający ze swego kraju ogarniętego wojną. W Turcji przebywa obecnie ok. trzech milionów syryjskich uchodźców.

Jak podała agencja Anatolia, turecki rząd wydał od początku wojny w Syrii w 2011 roku ok. 25 mld USD na zapewnienie schronienia i utrzymania syryjskich uchodźców. (PAP)