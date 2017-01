Szef poznańskich struktur partii, poseł Tadeusz Dziuba powiedział w sobotę PAP, że w spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wzięło udział ok. 400 osób z całego regionu.

Wyjaśnił, że wizyta w Wielkopolsce wpisuje się w cykl spotkań prezesa PiS z najaktywniejszymi i funkcyjnymi członkami partii.

Dziuba powiedział, że Jarosław Kaczyński podczas spotkania przekazał informacje odnośnie bieżącej sytuacji w ugrupowaniu i w kraju, nakreślił też plan działań formacji w kontekście najbliższych wyborów samorządowych.

W wywiadzie udzielonym podczas wizyty w stolicy Wielkopolski TVP Poznań Jarosław Kaczyński nawiązał m.in do sprawy ostatniego kryzysu parlamentarnego. "Wyciągamy rękę (do opozycji - PAP), ale w żadnym razie nie zgodzimy się na to, żeby istniała grupa, która po prostu nie przestrzega prawa, nie wyrzeka się tego rodzaju działań, które łamią prawo i nie ponosi żadnych konsekwencji" - powiedział Kaczyński w wywiadzie.

Tadeusz Dziuba powiedział, że wśród poruszanych na spotkaniu spraw, obok kwestii dotyczących lokalnych społeczności, spraw wewnątrzpartyjnych, pojawił się m.in. postulat wydania broszury poświęconej założeniom reformy oświaty.

Jarosław Kaczyński po spotkaniu w Poznaniu pojechał do Gorzowa Wielkopolskiego.(PAP)