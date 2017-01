„Na Amerykanach można polegać jak na Zawiszy, ale na nas, Polakach, także można polegać” – mówił wojewoda małopolski. Jak podkreślił, przybycie do Polski amerykańskich wojsk otwiera kolejny rozdział wielkiej współpracy między Polską a USA, rozdział, który nie tylko oznacza lepszą ochronę granic Europy, ale daje także perspektywy na zacieśnienie polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej.

Konsul generalny USA w Krakowie Walter Braunohler podkreślił, że Polacy i Amerykanie od wielu lat bronią wspólnych wartości. Przywołał postać Tadeusza Kościuszki, który walczył w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Mówił także o wspólnych działaniach polskich i amerykańskich żołnierzy w Afganistanie i Iraku.

„To dla mnie ogromy zaszczyt, że mogę razem z wami (Polakami - PAP) powitać w Polsce ponad 4 tys. żołnierzy amerykańskich i zapewnić o mocnym sojuszu USA, NATO i Polski” – powiedział konsul.

Z kolei szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcin Żal zaznaczył: „Ustalenia szczytu NATO z lipca ubiegłego roku pokazały, że Sojusz naprawdę żyje, że to instytucja, która działa – dowodem tego jest przybycie amerykańskich wojsk do Polski”.

Pułkownik zachęcał także krakowian i turystów do udziału w wojskowym pikniku "Bezpieczna Polska", zorganizowanym na powitanie stacjonujących w Polsce wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych.

W programie pikniku na Rynku Głównym znalazła się transmisja wystąpienia premier Beaty Szydło oraz szefa MON Antoniego Macierewicza podczas uroczystego powitania wojsk USA w Żaganiu, ale też koncert orkiestry wojskowej, pokaz sprzętu i musztry wojskowej, gry, zabawy i konkursy dla dzieci, a dla głodnych i zmarzniętych przewidziano żołnierską grochówkę.

Różnorodne atrakcje potrwają do wieczora.

Decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki zapadła na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w lipcu 2016 r. w Warszawie. Od tygodnia do Polski przybywają żołnierze amerykańskiej 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z Fort Carson w stanie Kolorado. Brygada to ok. 3,5 tys. ludzi, ponad 400 pojazdów gąsienicowych i ponad 900 kołowych, w tym 87 czołgów Abrams, 18 samobieżnych haubic kal. 155 mm Paladin, ponad 400 samochodów Humvee i 144 bojowe wozy piechoty Bradley.(PAP)