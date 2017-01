Do ataku miało dojść wcześniej w tym tygodniu.

Wystrzelone z samolotów pociski rakietowe uderzyły w budynek w zachodniej części miasta. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że prawdopodobnym celem ataku był jeden z dowódców dżihadystów, Harbi Abdel Kader. Jednak w chwili wybuchu nie było go w mieszkaniu. Eksplozja zniszczyła budynek, w którym zginęła rodzina - relacjonował agencji Reutera jeden z mieszkańców miasta.

Jak szacuje organizacja zajmująca się liczeniem cywilnych ofiar konfliktu - Iraq Body Count (IBC) w nalocie zginęło 21-25 cywilów.

Zachodnia część miasta jest w całości kontrolowana przez dżihadystów.

Ofensywa mająca na celu odbicie z rąk IS Mosulu rozpoczęła się 17 października 2016 roku. To największa operacja zbrojna w Iraku od opuszczenia w 2011 roku kraju przez wojska amerykańskie. Szacuje się, że miasta, opanowanego przez IS w 2014 roku, broni 5-6 tys. bojowników Państwa Islamskiego. (PAP)