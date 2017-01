W piątek 13 stycznia Stolica Apostolska przesłała episkopatom poszczególnych krajów Lineamenta - dokument przygotowawczy przed następnym synodem biskupów, którego tematem będzie "Młodzież, wiara i rozeznanie powołania". Elementem dokumentu jest kwestionariusz, na który składają się pytania skierowane zarówno do młodzieży jak i duszpasterzy.

Dokument podzielono na trzy części, w myśl zasady "wiedzieć, ocenić, działać". Jak wyjaśnił rzecznik prasowy KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik, pierwsza część dokumentu zwraca uwagę na coraz mniejsze zaufanie młodzieży do instytucji, a także na ich sposób komunikowania się ze sobą, m.in. przez środki społecznego przekazu. Druga część - dodał rzecznik KEP - dotyczy wiary i rozeznania powołania, a trzecia zaangażowania duszpasterskiego. Wyjaśnił, że zwraca się w niej uwagę na miejsca, w których przebywa młodzież - uniwersytety, parafie, a także świat wirtualny. Według ks. Rytela-Andrianika jest to nowa przestrzeń zasługująca na szczególną uwagę Kościoła.

Jak dodał, ważne są też narzędzia czyli sposoby, jakimi dociera sie do młodzieży. "Na przykład język, którym duszpasterze komunikują się z młodzieżą jest nie zawsze jest adekwatny do języka młodzieżowego" - wyjaśnił ks. Rytel-Andrianik.

Ks. Rytel-Andrianik podsumowując treść dokumentu powiedział, że jest on oparty na trzech słowach: wyjść (ze schematów aby spotkać się z młodymi), zobaczyć (tak jak patrzą młodzi) i wzywać (być razem z młodzieżą).

W opublikowanym w piątek - z okazji planowanego synodu - liście papież Franciszek wezwał młodzież, by sprzeciwiała się niesprawiedliwości, globalizacji obojętności oraz odrzuceniu. "Sprawcie, by wysłuchano waszego wołania" - napisał. Zauważył, że na świecie panują "nadużycia, niesprawiedliwość i wojna", a "wielu młodych ludzi poddanych jest szantażowi przemocy i zmuszonych do ucieczki z ojczyzny". Papież podkreślił, że lepszy świat buduje się również dzięki młodzieży, woli młodych do zmian. "Nie lękajcie się słuchać Ducha Świętego, który sugeruje wam odważne wybory, nie ociągajcie się, kiedy sumienie prosi was, byście zaryzykowali, by podążać za Mistrzem" - wezwał papież. (PAP)