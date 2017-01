Powiedziała też, że amerykańska ekipa łącznikowa prowadzi rozmowy z Turcją w sprawie przyjścia siłom tureckim z pomocą w pobliżu miasta Al-Bab w Syrii. Ujawniła, że w przeszłości Amerykanie zapewniali tam już siłom tureckim wsparcie z powietrza i przekazywali informacje wywiadowcze.

Slotkin poinformowała, że ekipa łącznikowa USA w Ankarze jest w stałym kontakcie ze stroną turecką w sprawach prowadzonej przez Turcję kampanii przeciwko IS w Syrii.

Ofensywa mająca na celu odbicie z rąk IS Mosulu rozpoczęła się 17 października 2016 roku. Jest to największa operacja zbrojna w Iraku od opuszczenia w 2011 roku kraju przez wojska amerykańskie. Szacuje się, że miasta, opanowanego przez IS w 2014 roku, broni 5-6 tys. dżihadystów. Naprzeciw nim stanęła koalicja licząca około 100 tys. żołnierzy i bojowników wspieranych przez siły USA.

W Syrii ciężkie walki o znajdujące się pod kontrolą islamistów miasto Al-Bab trwają od grudnia. Siły tureckie od sierpnia 2016 roku prowadzą operację "Tarcza Eufratu", której celem jest odepchnięcie IS od granicy syryjsko-tureckiej. Władze w Ankarze chcą też uniemożliwić kurdyjskim bojownikom, wspieranym przez USA, zdobywanie nowych terenów w Syrii. Kurdowie również próbowali odbić Al-Bab z rąk islamistów.

Ankara informowała w tym miesiącu Waszyngton, że nie otrzymała wystarczającej pomocy w walce z IS i oczekuje pełnego wsparcia w ofensywie mającej na celu wyparcie dżihadystów z Al-Bab. Rzecznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, Ibrahim Kalin, wyraził w telewizji Kanal 24 opinię, że administracja amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa "w większym stopniu wzięłaby pod uwagę odczucia Turcji". (PAP)