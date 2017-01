Oświadczenie dotyczy nadzorowanego przez zamiejscowy wydział Prokuratury Krajowej w Krakowie śledztwa ws. przyjęcia w 2006 r. korzyści majątkowej w postaci sprzętu medycznego o wartości blisko 600 tys. zł oraz wyrządzenia szkody majątkowej Szpitalowi Uniwersyteckiemu (SU) przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi tej placówki.

W ramach tego śledztwa policjanci we wtorek zabezpieczali dokumentację medyczną w kilkunastu placówkach na terenie kraju, w tym w SU w Krakowie, w jednej ze spółek z siedzibą w Krakowie oraz w utworzonym przez nią podmiocie leczniczym z siedzibą w Tarnowie, w jednej z krakowskich fundacji, a także u osób związanych z tymi podmiotami. Z uwagi na dobro postępowania prokuratura nie podaje bliższych informacji o sprawie.

Według ustaleń mediów chodzi o przejęcie stentów (czyli urządzeń rozszerzających tętnice) o wartości blisko 600 tys. zł, które były wykorzystywane do przeprowadzanych nielegalnie odpłatnych zabiegów, w dokumentacji opisywanych jako szkolenia lekarzy. Część stentów miała też trafić do prywatnych klinik, a podarowane szpitalowi stenty miała odebrać nieuprawniona do tego osoba, zatrudniona w SU. Dlatego śledztwo dotyczy między innymi przyjęcia przez tę osobę korzyści majątkowej w postaci sprzętu medycznego o wartości 597 tys. 400 zł - wynika z informacji, do których dotarła PAP.

Jak podało radio RMF, sprawa ma związek z firmą lekarza, który leczył zmarłego w 2006 r. ojca Zbigniewa Ziobry i jest oskarżony w prywatnym akcie przez rodzinę Ziobrów.

Współoskarżony w tym procesie prof. Dariusz Dudek przysłał w piątek PAP za pośrednictwem firmy PR oświadczenie w tej sprawie. Stwierdza w nim, że wbrew komunikatom medialnym stenty były zastosowane wyłącznie do leczenia pacjentów SU w Krakowie, a szpital otrzymał te stenty jako darowiznę wypracowaną dzięki wieloletniej współpracy kardiologów szpitala z wiodącym producentem sprzętu medycznego z USA.

"Współpraca została zawarta w formalnych umowach pomiędzy SU, producentem sprzętu i nami lekarzami. Stenty stosowane podczas zabiegów są numerowane i ewidencjonowane w księgach zabiegowych dla każdej procedury od wielu lat i łatwe do wglądu" – napisał prof. Dudek, podpisany jako przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych SU w Krakowie. Zadeklarował także gotowość i wolę wyjaśnienia "wszelkich pytań w zakresie zabiegów z roku 2006".

Kardiolog zwrócił uwagę, że personel szpitala "od 10 lat jest poddawany ogromnej presji, a ostatnie przeszukania (…) i obecna sytuacja dodatkowo potęguje stres i wpływa negatywnie na pracę zespołu medycznego".

Jak wskazuje, "żądanie wydania przez prokuraturę dokumentacji medycznej obejmującej leczenie kilkunastu tysięcy pacjentów w ubiegłych latach, przy aktualnym codziennym zaangażowaniu w leczenie pacjentów z zawałem serca, znacznie utrudnia pracę lekarską, (...) może potencjalnie również zwiększyć zagrożenie życia dla pacjentów, np. w przypadku konieczności dostępu, a braku oryginałów dokumentacji dotyczącej hospitalizacji z lat poprzednich".

"Zastanawiam się (...), jak ta sytuacja ostatnich 10 lat, nacisków prokuratury od lipca 2006 roku wpłynie na strach i lęk w rozwoju kadry młodych kardiologów (...). Czy warto angażować się w życie zawodowe z największym poświeceniem i z gotowością całą dobę, dostarczając wiedzę z Europy i USA, doświadczenie najlepszych ośrodków świata dla UJ i polskich pacjentów, dodawać wartości materialnych dla UJ i SU, aby po 10 latach od lipca 2006 roku dowiedzieć się nagle o 6.00 rano w domu o podejrzeniu zagarnięcia majątku w postaci stentów z UJ i ze szpitala w Krakowie, które to właśnie pomogłem zorganizować dla UJ, a więc dokładnie odwrotnie niż teza stawiana przez prokuraturę" – pyta prof. Dudek.

"Odpowiedź zostawiam Polskiemu Towarzystwu Kardiologicznemu, pacjentom kardiologicznym z Klubu Pacjenta (...), a także społeczeństwu polskiemu" – stwierdza kardiolog informując, że zabrano mu również telefon, który służy do kontaktowania się w stanach nagłych.

Ojciec Zbigniewa i Witolda Ziobrów był leczony od 22 czerwca 2006 r. w Szpitalu Uniwersyteckim UJ w Krakowie, zmarł 2 lipca. Wcześniej prokuratura dwukrotnie umorzyła śledztwo w tej sprawie.

Wśród oskarżonych z prywatnego aktu oskarżenia rodziny są: ówczesny kierownik II oddziału Kliniki Kardiologii i oddziału klinicznego szpitala prof. Jacek D., lekarz tego oddziału i ówczesny wiceszef pracowni hemodynamiki prof. UJ Dariusz D., lekarka dyżurna Katarzyna S. i ówczesny ordynator sali monitorowanej Andrzej K.

Lekarzy oskarżono, że "pomimo ciążącego na nich szczególnego obowiązku opieki nad pacjentem (...) narażony on został na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, skutkiem czego pacjent 2 lipca 2006 r. zmarł". Zarzuty dotyczą nieprawidłowej diagnozy i wyboru nieprawidłowego leczenia - przeprowadzenia zabiegu angioplastyki wieńcowej (założenie stentów), zamiast operacji kardiochirurgicznej (wszczepienia by-passów). Oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili odpowiedzi na pytania oskarżycieli i ich pełnomocnika.

