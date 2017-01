Politycy Nowoczesnej podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie podkreślali, że dekalog jest katalogiem działań, które powinny być elementem programu rządowego, by skutecznie zadbać o zdrowie i życie Polaków.

"W Polsce mamy 33 miasta, które znajdują się na liście pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Przez zaniedbania rządu w 2016 r. 48 tys. osób zmarło z powodu powikłań chorobowych spowodowanych smogiem. Uważamy, że taka rzecz nie powinna mieć miejsca w XXI wieku" - zaznaczył wiceszef Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz.

Wtórował mu poseł Marek Ruciński. "Smog to nie tylko problem teoretyczny. Smog to przede wszystkim ogromny problem zdrowotny. Na działanie smogu i toksyn w nim zawartych przede wszystkim narażone są dzieci i osoby w podeszłym wieku i kobiety w ciąży" - mówił Ruciński.

"Jeśli do smogu dołączymy nikotynizm i smog elektromagnetyczny, to jest to wielka bomba zdrowotna" - dodał.

Posłanka Kornelia Wróblewska poinformowała, że Nowoczesna zainicjowała w piątek akcję „Obywatelski monitoring powietrza”, w ramach której we wszystkich biurach poselskich partii do wypożyczenia dla obywateli będą czujniki pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

W dekalogu zapisano, narodowy plan rozbudowy sieci ciepłowniczej, współfinansowanie wymiany kotłów na nowoczesne, spełniające normy V generacji, czy program wsparcia wymiany taboru komunikacji zbiorowej na niskoemisyjny.

Wskazano też promowanie środków komunikacji publicznej i pojazdów z niską emisją, a także zmiany prawne umożliwiające ustanowienie czasowych lub stałych stref ograniczonej lub stałej emisji spalin.

Dekalog przewiduje zaostrzenie norm jakości sprzedawanego węgla i opału, monitoring i system kontroli i większe kary dla palących śmieciami, edukacja najmłodszych o tym, jakie są przyczyny smogu i jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza, dopłaty do ogrzewania dla gospodarstw domowych o niskich dochodach korzystających z czystych paliw, a także natychmiastowe wydanie rozporządzeń dotyczących standardów kotłów i jakości paliw.

W czwartek wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedział inicjatywy dotyczące walki ze smogiem, m.in. zachęty finansowe do wymiany kotłów, zmiany w prawie dot. jakości kotłów grzewczych, czy program Czyste Powietrze.

"Mamy kilkanaście bardzo ciekawych propozycji, w tym również (...) podpisanie rozporządzenia w zakresie jakości kotłów, które zdecydowanie poprawi jakość powietrza" - mówił. Zapowiedział też rozporządzenia dotyczące paliw, czy elektromobilności.

"Na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów potwierdziliśmy i wypracowaliśmy kilkanaście nowych działań z obszaru podniesienia jakości powietrza. Ustaliliśmy również (...), że będziemy mieli specjalny program +Czyste Powietrze+. To był temat, którym nasz rząd zajmie się na zasadach priorytetowych. Mamy też wiele dodatkowych pomysłów, które mają poprawić jakość powietrza" - dodał wicepremier.

"To wszystko zdecydowanie poprawi jakość powietrza. To będą punkty, które zaproponujemy Radzie Ministrów już w najbliższy wtorek, czyli za kilka dni" - zapowiedział.

W środę Ministerstwo Energii informowało, że w przyszłym tygodniu do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych zostaną skierowane przepisy dotyczące sytemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw czy wymagań jakościowych dla paliw stałych. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawca będzie musiał informować konsumenta o jakości i sortymencie sprzedawanego węgla, a do obrotu nie będzie można wprowadzać węgla niesortowanego oraz węgla niespełniającego norm jakościowych. (PAP)