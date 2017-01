Wciąż trwa proces identyfikacji ofiar katastrofy. Do tej pory na podstawie analiz DNA ustalono tożsamość ponad 70 osób. O identyfikacji Glinki powiadomiły w nocy z czwartku na piątek źródła z otoczenia jej rodziny.

"Doktor Liza" stała na czele organizacji dobroczynnej Sprawiedliwa Pomoc. Była bardzo popularna w Rosji; od lat 90. zajmowała się organizowaniem hospicjów, pomocą dla bezdomnych w Moskwie, odwiedzała więzienia. W ostatnich latach zaangażowała się w pomoc ofiarom konfliktów w Donbasie i Syrii. Zasiadała w Radzie ds. Praw Człowieka i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przy prezydencie Rosji. Rada poinformowała w piątek, że pogrzeb Glinki odbędzie się 16 stycznia na Cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie.

Samolot Tu-154 należący do resortu obrony spadł 25 grudnia do Morza Czarnego, zaraz po starcie z Soczi. Na pokładzie były 92 osoby - 84 pasażerów i ośmiu członków załogi. Samolot leciał z Moskwy do Syrii, a w Soczi miał międzylądowanie w celu uzupełnienia paliwa. Większość pasażerów stanowili członkowie słynnego Chóru Aleksandrowa, którzy mieli dać noworoczny koncert w rosyjskiej bazie lotniczej Hmejmim.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)