W spotkaniu nie uczestniczył prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak wynika z rozmów PAP z parlamentarzystami PiS, prezydent wygłosił ok. 15-minutowe przemówienie. Życzył sukcesów w rozpoczynającym się roku, gratulował Jarosławowi Kaczyńskiemu, szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi i minister pracy Elżbiecie Rafalskiej.

Prezydent wspomniał m.in. o sukcesie programu "Rodzina 500 plus", wyraził też zadowolenie z obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Prezydent - według rozmówców PAP - mówił także o gospodarczych wyzwaniach stojących przed rządem i życzył, by zakończyły się sukcesem, a jednocześnie podkreślał wagę, tego co w gospodarce udało się zrobić w ubiegłym roku.

Według parlamentarzystów, z którymi rozmawiała PAP, prezydent nie odnosił się do bieżących spraw politycznych, takich jak jego decyzja ws ustawy budżetowej. Mówił o potrzebie spokoju społecznego w Polsce i zwracał się do parlamentarzystów PiS, aby ich działania także się do niego przyczyniały. (PAP)