W rozmowie w "Superstacji" zaznaczył, że jako Platforma Obywatelska nie zamierzają skarżyć budżetu do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak mówił, nie chcemy jako Platforma skarżyć budżetu do Trybunału, bo to będzie jego "zalegalizowanie przez ten Trybunał, bo pani prezes (TK, Julia) Przyłębska razem z dwoma innymi sędziami, którzy są z nominacji PiS-u wybrani, mogą w trzyosobowym składzie" zbadać konstytucyjność tej ustawy. Neumann dodał, że gdyby to prezydent skierował ustawę budżetową do Trybunał, musiałby być zbadana przez pełny skład i dlatego - jak mówił - prezydent Andrzej Duda "nie będzie miał odwagi wysłać tego budżetu do Trybunału".

Neumann podkreślił, że zapowiedź skierowania do Trybunału ustawy budżetowej przez Nowoczesną jest błędem.

"Będziemy o tym jeszcze rozmawiać z Ryszardem Petru, bo to jest polityczny błąd, to jest taki sam pomysł jak te poprawki (do ustawy budżetowej - PAP) w Senacie, które miały legalizować budżet nielegalnie przyjęty; to jest taki sam błąd, bo zalegalizuje się ten budżet nielegalnie przyjęty wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. To jest błąd polityczny, nie powinno się tego robić" - podkreślił Neumann.

W czwartek Petru zapowiedział, że w najbliższych dniach Nowoczesna złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy legalne było przyjęcie ustawy budżetowej na 2017 rok. "Będziemy jutro albo pojutrze ten wniosek przedstawiać" - poinformował.