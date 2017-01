"12 stycznia w Ministerstwie Obrony Rosji odbyły się konsultacje delegacji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i sił zbrojnych Republiki Turcji, poświęcone sprawie rosyjsko-tureckiego współdziałania w walce z IS w Syrii" - głosi komunikat.

Podpisany w wyniku konsultacji dokument określa mechanizm koordynacji i współdziałania lotnictwa Rosji i Turcji przy nalotach na cele terrorystów, a także tryb działań stron w celu zapobiegania incydentom z udziałem samolotów i dronów w przestrzeni powietrznej Syrii.

Na mocy porozumienia wynegocjowanego przy mediacji Turcji, Rosji oraz Iranu od 30 grudnia w Syrii obowiązuje rozejm między siłami rządowymi a rebeliantami. Na 23 stycznia zaplanowano rozmowy między syryjskimi rebeliantami a reżimem prezydenta Baszara el-Asada. Mają się one odbyć w stolicy Kazachstanu, Astanie.

Przed kilkoma dniami amerykański dziennik "The New York Times" pisał o wsparciu przez rosyjskie lotnictwo tureckiej ofensywy na północy Syrii przeciw Państwu Islamskiemu. Dziennik nazwał to nowym etapem w rozwoju partnerstwa Moskwy i Ankary, który grozi zmarginalizowaniem USA w kształtowaniu przyszłości Syrii.(PAP)

mmp/ ro/