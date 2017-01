"Budżet jest legalny i każdy, kto twierdzi inaczej, sieje zamęt, sieje niepokój i godzi w interesy polskiego państwa, dlatego że podważanie legalności budżetu, który został przyjęty zgodnie (...) ze wszystkimi procedurami - nie zostały tu złamane, ani naruszone żadne prawa - podważanie tego dokumentu daje tylko i wyłącznie paliwo tym, którzy dzisiaj mają w stosunku do polskiego państwa zła wolę" - powiedziała premier.

Pytana o to, czy nie należałoby skierować ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego, Beata Szydło odpowiedziała: "Powtórzę jeszcze raz: dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, że ten budżet został ze wszystkimi regułami przyjęty".

Premier podkreśliła, że budżet "jest nie tylko legalnie uchwalonym dokumentem", ale jest też dobrym budżetem, stabilnym, prorozwojowym i prospołecznym.

"I należy się zastanowić, dlaczego politycy PO i Nowoczesnej godzą dzisiaj w budżet, który daje właśnie Polakom programy prospołeczne - Rodzina 500+, Mieszkanie plus, emeryci będą mieli darmowe leki. Jeżeli ten budżet nie zostałby przyjęty, nie został by uznany, tych wszystkich projektów by nie było" - powiedziała szefowa rządu.