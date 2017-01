Minister spraw zagranicznych Sebastian Kurz tak streścił w czwartek na konferencji Stałej Rady OBWE w Wiedniu program austriackiej prezydencji na bieżący rok dla tej organizacji, która składa się z 57 krajów Ameryki Północnej, Europy i Azji Środkowej.

"Nie wystarczy prowadzić walkę zbrojną z terroryzmem i Państwem Islamskim (IS) w Syrii i w Iraku (...). 10 000 osób z krajów OBWE udało się do stref konfliktów na Bliskim Wschodzie. Stanowią niebezpieczeństwo nie tylko tam, ale również gdy wracają do naszych krajów" - podkreślił Kurz.

OBWE - w jego przekonaniu - powinna robić więcej, aby starać się o ich "deradykalizację", jak to określił. Powinna też podejmować działania, które chroniłyby młodzież przed wpływami radykałów.

Program austriackiej prezydencji koncentruje się także na poszukiwaniu rozwiązania konfliktu na wschodniej Ukrainie, dokąd szef austriackiego MSZ podróżował na początku stycznia.

"Wschodnia Ukraina jest pogrążona w wielkim cierpieniu" - powiedział Sebastian Kurz. "Powinniśmy usprawnić pracę specjalnej misji obserwacyjnej na wschodzie Ukrainy, potrzebny jest nam lepszy dostęp do terenów poza liniami kontaktowymi".

"Jednocześnie Austria będzie dążyła do polepszenia zaufania między krajami zrzeszonymi w OBWE, a zwłaszcza między blokiem zbliżonym do Rosji a krajami zachodnimi" - dodał szef austriackiej dyplomacji.

"Żyjemy w skomplikowanych czasach, do Europy powróciło myślenie w kategorii bloków, wschodniego i zachodniego" - ubolewał Kurz.

"Austria - zakończył refleksją - jest małym krajem, pomostem między wschodem a zachodem i ma dobrą tradycję jako miejsce dialogu. Myślenie w kategorii bloków należy odesłać do miejsca, w którym być powinno: do książek historycznych".

OBWE zrodziła się z dialogu między blokami w okresie zimnej wojny i koncentruje się dziś na sprawach bezpieczeństwa i zapobiegania konfliktom oraz roli prawa w państwach demokratycznych. (PAP)