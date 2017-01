"Omówiono stan przygotowań do międzynarodowego spotkania w Astanie, które ma uregulować konflikt w Syrii" - podały służby prasowe Kremla, informując o rozmowie z Nazarbajewem, który będzie gospodarzem odbywających się w stolicy jego kraju rozmów pokojowych ws. Syrii. Przywódcy poruszyli też tematy związane ze stosunkami dwustronnymi - dodano.

Służby prasowe Kremla relacjonowały też, że Putin zgodził się z Erdoganem co do konieczności przeprowadzenia dalszych prac przygotowujących grunt dla rozmów w Astanie.

Do spotkania w Astanie odniósł się w czwartek również specjalny wysłannik ONZ do Syrii, Staffan de Mistura. Powiedział dziennikarzom, że rozumie, iż ONZ będzie zaproszona do udziału w rozmowach na temat stabilizacji sytuacji w tym kraju. Podkreślił jednak, że do tej pory nie otrzymał oficjalnego zaproszenia.

Jak informowano wcześniej, negocjacje pokojowe w stolicy Kazachstanu mają się odbyć 23 stycznia. Negocjacje mają być prowadzone pod egidą Rosji, Iranu i Turcji.

Rozmowy między syryjskimi rebeliantami a reżimem prezydenta Syrii Baszara el-Asada zostały zaplanowane w ramach układu wynegocjowanego przy mediacji Rosji, Turcji i Iranu. Porozumienie to przewiduje również zawieszenie broni; chwiejny rozejm obowiązuje w Syrii od 30 grudnia 2016 roku.

W grudniu szef tureckiego MSZ Mevlut Cavusoglu podkreślał, że negocjacje w Astanie nie mają być alternatywą dla prowadzonych pod egidą ONZ rozmów w Genewie, ale będą ich "etapem uzupełniającym". Najbliższe spotkanie w Szwajcarii zaplanowano na 8 lutego.

Wojna domowa w Syrii trwa od 2011 roku. Śmierć w wyniku konfliktu poniosło ponad 310 tys. ludzi, a 11 mln Syryjczyków, czyli połowa ludności kraju, zostało zmuszonych do opuszczenia domów. (PAP)