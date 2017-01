"Obecnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 w Polsce jest niskie. Warunki aerosanitarne bardzo się poprawiły. Wzrost temperatury powietrza i siły wiatru oraz opady śniegu spowodowały szybki spadek stężenia pyłu PM10 i PM2,5" - podkreślono w komunikacie.

Jak wynika z informacji inspektoratu, w kolejnych dniach, tzn. w piątek i sobotę aura nie będzie sprzyjać wzrostowi stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Temperatury wyniosą od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 5 stopni na południowym zachodzie kraju. Ma wiać, spodziewane są też opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Porywy wiatru mają sięgać 60 km/h, a na zachodnim wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów - do 70 km/h. Szczególnie mocno ma wiać w górach - wysoko w Tatrach do 100 km/h, a na szczytach Sudetów do 140 km/h. Na północy, wschodzie i w centrum miejscami prognozowane są zawieje śnieżne.

Inspektorat podał, że w środę smog utrzymywał się głównie na południu kraju. Poziom informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (czyli średnie dobowe stężenie 200 mikrogramów na metr sześcienny) został przekroczony w Zabrzu (212), Tychach (288), Żywcu (267), Jaśle (249), Dąbrowie Górniczej (209) i w Rzeszowie (229). Z kolei przekroczenia poziomu alarmowego (300 mikrogramów) wystąpiły w woj. małopolskim - w Skawinie (314), Krakowie (330) i w Nowym Targu (336). (PAP)