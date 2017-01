Na spotkaniu z szefem norweskiej dyplomacji Borgem Brendem Netanjahu mówił, że celem paryskiej konferencji jest "przyjmowanie kolejnych antyizraelskich stanowisk". Jego zdaniem odwleka to perspektywę pokoju na Bliskim Wschodzie.

15 stycznia w konferencji w Paryżu wezmą udział przedstawiciele ok. 70 krajów. Na szczyt zaproszono również Netanjahu oraz palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa, by na spotkaniu z francuskim prezydentem Francois Hollande'em omówili wnioski z konferencji.

Jednak w środę rzecznik MSZ Izraela Emmanuel Nahshon oświadczył, że jego kraj nie przyjmie zaproszenia. "Używając metafory kulinarnej: nie ma nas przy przygotowaniu posiłku, ale zaprasza się nas, żeby go spróbować. Posiłkiem tym jest nasza przyszłość i bezpieczeństwo, a przygotowali go inni kucharze, mający swoje plany i interesy dla nas nieistotne - napisał rzecznik w komunikacie dla prasy. - Mówimy stanowcze, ale uprzejme: +Non, merci+" (franc. nie, dziękujemy).

Z kolei Abbas potwierdził swoją obecność na szczycie i zapowiedział, że spotka się z Hollande'em po zakończeniu konferencji, jeszcze 15 stycznia.

Netanjahu obawia się, że najbliższy szczyt w Paryżu doprowadzi do nowego międzynarodowego potępienia izraelskiego osadnictwa na ziemiach palestyńskich. Jego poważne obawy budzi również możliwy do przewidzenia rezultat konferencji, jakim będzie zapewne wzmocnienie i zaakcentowanie międzynarodowego poparcia dla rozwiązania polegającego na zagwarantowaniu istnienia dwóch niepodległych państw - Izraela i Palestyny.

23 grudnia Rada Bezpieczeństwa uchwaliła rezolucję potępiającą nielegalne w świetle prawa międzynarodowego żydowskie osadnictwo na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu i w Jerozolimie Wschodniej. Izraelskie osadnictwo jest uważane przez wspólnotę międzynarodową za nielegalne i stanowiące przeszkodę na drodze do pokoju na Bliskim Wschodzie głównie dlatego, że osiedla budowane są na ziemiach, na których ma powstać w przyszłości niezależna Palestyna.

W reakcji na rezolucję Netanjahu zapowiedział przeprowadzenie oceny wszystkich kontaktów Izraela z ONZ, łącznie z finansowaniem oenzetowskich instytucji. W zeszłym tygodniu premier mówił, że uczestnicy paryskiej konferencji mogą "przekształcić podjęte tam decyzje w kolejną rezolucję Rady Bezpieczeństwa"; oświadczył, że w tej sytuacji Izrael musi skoncentrować wysiłki przede wszystkim na zapobieżeniu "kolejnej decyzji Rady Bezpieczeństwa", a także "decyzji kwartetu", czyli grupy mediatorów pokojowych złożonej z USA, Rosji, ONZ i Unii Europejskiej. (PAP)