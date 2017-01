Marszałek Sejmu został powitany brawami przez posłów PiS.

Kuchciński podkreślił, że posłowie blokujący do tej pory mównicę i uniemożliwiający prowadzenie obrad przestali mównicę i Sejm blokować.

"W związku z tym, że jednak ta sytuacja spowodowała pewne perturbacje, uznałem, że trzeba dokonać głębszej analizy sytuacji i analizy tego co miało miejsce w ostatnich kilku tygodniach w Sejmie RP" - powiedział marszałek. Poinformował jednocześnie, że zarządza przerwę do 25 stycznia do godz. 9. rano.

Posłowie Platformy, którzy wcześniej, przed rozpoczęciem obrad zgromadzili się wokół mównicy z przygotowanym przez siebie "Dekalogiem Wolności" opuścili to miejsce, a potem wyszli z sali posiedzeń Sejmu.