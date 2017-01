"Tylko wczoraj z powodu wychłodzenia zmarły trzy osoby. Od początku listopada to już 76 osób" - powiedziała PAP rzeczniczka RCB Anna Adamkiewicz.

Centrum apeluje do obywateli o wrażliwość i przypomina, że zagrożenie śmiercią z powodu wychłodzenia nie dotyczy tylko osób bezdomnych. Bywa, że ofiarami są również osoby starsze, mieszkające samotnie czy chore; może chodzić też o osoby będące pod wpływam alkoholu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w czwartek temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 st. na wschodzie, ok. 1 st. w centrum do 4 st. na zachodzie.

W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna wyniesie od minus 3 st. do 0; na południowym wschodzie i w dolinach karpackich będzie niższa, od minus 6 do minus 3 st., zaś na zachodnim wybrzeżu do 1 st.(PAP)