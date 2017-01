Po otwarciu posiedzenia Marek Kuchciński wezwał do uczczenia pamięci zmarłych w ostatnich dniach : Longina Komołowskiego, Stanisława Hniedziewicza, Marii Łopatkowej i Janusza Brochwicz-Lewińskiego. Posłowie odmówili modlitwę "wieczny odpoczynek".

Następnie marszałek ogłosił przerwę w posiedzeniu do czwartku do godz.10. Część posłów opuściła salę plenarną. Wokół mównicy sejmowej pozostaje grupa posłów PO.

"Marszałek skorzystał ze swojego prawa, ogłosił przerwę. Zobaczymy jak jutro zdecyduje, czy Sejm będzie dalej kontynuowany, czy nie. Mam nadzieję, że czas do jutra do godz. 10.00 PO wykorzysta na opamiętanie się, bo okazuje się, że wszyscy, poza Platformą chcemy w tym parlamencie na sali posiedzeń pracować" - powiedziała dziennikarzom rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Na pytanie jak w czwartek mogą przebiegać obrady Sejmu odparła, że to jest pytanie do marszałka Sejmu. "To marszałek, w porozumieniu z Konwentem Seniorów, decyduje jak będzie wyglądało posiedzenie Sejmu" - zaznaczyła posłanka.

Szef klubu PO Sławomir Neumann poinformował PAP, że posłowie Platformy zostaną na sali obrad do czwartku. W czwartek rano zbiera się zarząd PO, później klub parlamentarny Platformy, który omówi ewentualne dalsze kroki w sprawie protestu w Sejmie.

"Zostajemy na sali obrad do rana, są dyżury rozpisane do rana" - powiedział Neumann. "Galerię nam otworzono, rozmawiałem z marszałkiem Kuchcińskim na Konwencie, pytając go jaka jest zasada działania dziennikarzy przez niego ogłoszona, nie przez marszałka (Senatu) Karczewskiego. Marszałek Kuchciński potwierdził mi, że wróciło do starych zasad dzisiaj. Prosiliśmy o otwarcie galerii i została otworzona" - dodał.

Według szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru "sytuacja się nie zmieniła jeśli chodzi o budżet". "Cały czas można go zakwestionować" - podkreślił. Pytany o działania Nowoczesnej podczas dalszej części 34. posiedzenia Sejmu w czwartek, Petru zapowiedział, że poinformuje o nich po porannym Konwencie Seniorów, bo na razie zbyt trudno przewidzieć, co się wydarzy. Ocenił jednocześnie, że PiS będzie chciał w czwartek dalej rozmawiać, bo "on się bardzo niekomfortowo czuje z budżetem, który nie został uchwalony".

Zdaniem Pawła Kukiza (Kukiz '15) "wszyscy politycy powinni przeprosić, ponieważ nie rozpoczynają dyskusji na temat koniecznych zmian ustrojowych, legislacyjnych, prawnych".

"Prawo jest złe i od tego musimy zacząć" - powiedział dziennikarzom polityk.