"Nie będzie zgody na to, żeby dzisiaj na sali plenarnej rozpoczynać posiedzenie, nie ma żadnego politycznego rozwiązania konfliktu w parlamencie" - powiedział Neumann w środę po zakończeniu klubu PO.

Jak dodał, "to, że PiS uciekł dzisiaj z budżetem, to jeszcze nic nie oznacza". "Musimy szukać porozumienia, ale nie na takich zasadach. To nie jest kwestia szantażu i stawiania nas pod ścianą" - przekonywał szef klubu PO.

Senat nie zaproponował w środę żadnych poprawek do budżetu na 2017 r., teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Neumann poinformował też, że niedługo rozpocznie się posiedzenie Konwentu Seniorów. (PAP)