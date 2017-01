"Uchwała jest nieakceptowalna. Natomiast będziemy rozmawiać w ogóle nad procesem i procedurą, czy jakąś formę uchwały przyjąć" - powiedział Neumann.

Ocenił przy tym, że projekt uchwały, którą na popołudniowym posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłosił marszałek Kuchciński, to "próba szukania tekstu, który być może rozwiąże problem".

"Ale pamiętajmy cały czas, że to jest tylko jeden z elementów. Ona (uchwała - PAP) mówi o procedurze, ale mamy cały czas budżet, który naszym zdaniem jest w sposób niewłaściwy uchwalony" - dodał szef klubu PO.

"Prace w Senacie (nad budżetem) trwają, zobaczymy jak tam będzie się to jeszcze toczyło, bo jeżeli z Senatu wrócą poprawki jakiekolwiek do tego budżetu nielegalnego, to trudno będzie nie mieć wątpliwości co do procedowania tych poprawek" - zaznaczył polityk PO.

Poinformował, że propozycją Kuchcińskiego zajmie się zarząd krajowy PO. "I będziemy po zarządzie na tę propozycję odpowiadać" - powiedział Neumann.